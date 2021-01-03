الدوري المصري | رغم خسارته…حلمي طولان يُهنيء الزمالك

أشاد حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول بنادي إنبي بلاعبيه رغم الخسارة من الزمالك 1 / 2 اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” عقب المباراة إن فريقه تفوق على المنافس وكان الأكثر سيطرة علي الكرة وأضاع العديد من الفرص.

وأضاف أنه لا يحب التعليق على أداء الحكام ويحترمهم كثيرًا لكن إذا تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد يجب على حكم الساحة الذهاب لها لرؤية الواقعة.

وأوضح :”لا نريد أن نشعر بالظلم من التحكيم، لو كانت أي كرة على إنبي لخرج الحكم لرؤيتها في الفيديو، هذا غير منطقي، نريد العدالة”.

وأكد أن الزمالك فريق رائع وعظيم وحرص على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي الزمالك علي الفوز.