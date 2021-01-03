الدوري المصري | رئيس الزمالك يشيد بلاعبي فريقه بعد اسقاط إنبي

أشاد اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المُكلفة بإدارة نادي الزمالك بالفوز الذي حققه الفريق على إنبي اليوم السبت 2 / 1 في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد عماد عبد العزيز في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم السبت أن الفريق حقق المطلوب بالفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط رغم تحفظه على الأداء في الشوط الثاني من المباراة إلا أن الفوز هو الأهم في مباريات الدوري والأستمرار في حصد النقاط.

وأضاف :”أنتظر الأفضل من الفريق في الفترة القادمة خاصة أن مباراة طلائع الجيش المقبلة ستكون صعبة وتحد جديد للفريق في مشواره بالبطولة”.

وأبدي رئيس الزمالك ثقته ودعم اللجنة بالكامل للفريق وتوفير المناخ المناسب للاستمرار في المنافسة على قمة جدول البطولة.