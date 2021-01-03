باتشيكو : الزمالك حقق فوزًا صعبًا أمام فريق كبير

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك المصري إن فريقه حقق فوزًا صعبًا أمام فريق كبير وذلك عقب الفوز على إنبي 2 / 1 اليوم السبت في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن فريقه حقق انتصارًا كبيرًا أمام فريق قوي ومنافس كبير.

وأوضح باتشيكو أن الزمالك قدم مباراة جيدة، والفريق كان أفضل في الشوط الأول ويستحق الفوز، وأنه من الطبيعي أن يكون لأنبي رد فعل لأنه تأخر بهدفين.

وأضاف أن المنافس تسبب في صعوبات لفريقه مما جعل الزمالك يدافع بشكل أكبر في الشوط الثاني، وأضاف أن إنبي قدم مباراة جيدة، وكان الزمالك يحاول تسجيل الهدف الثالث.

وانتقد باتشيكو ملعب المباراة وقال :”لا أفهم كيف نلعب في تلك الملاعب مثل إستاد بتروسبورت .. ساعدونا كي نخوض المباريات على ملاعب جيدة، أنا بدأت حملة كي تكون هناك ملاعب جيدة”.

من جانبه أكد أشرف قاسم المشرف على الفريق أن التغييرات التي أجراها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني أمام إنبي كانت موفقة وسببًا من أسباب الفوز.

وقال أشرف قاسم في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عقب المباراة إن الزمالك قدم شوط أول مميزًا جدًا واستطاع الاستفادة بشكل كبير من سرعات لاعبيه.