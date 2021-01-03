فرج عامر ينتقد الظلم التحكيمي في مباراة سموحة وسيراميكا بالدوري المصري

أبدي فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة المصري غضبة الشديد من الحكم الدولي أمين عمر والذي كان يدير لقاء فريقه سيراميكا الذي انتهى بالتعادل السلبي اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وقال عامر في تصريحات تليفزيونية لقناة “الحدث اليوم” :”لا أشكك في نزاهة التحكيم المصري ولكن هناك أخطاء واضحة ولماذا لا تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد في تصحيح الأخطاء”.
وأضاف :”في مباراة اليوم كان سموحة يستحق الفوز بثلاثة أهداف ولكن كانت قرارات الحكم أمين عمر عكس سير المباراة وكان فريقي مستحوذ بشكل كامل على مجريات الشوط الثاني بالكامل”.
وأوضح :”لمصلحة من أن يكون هناك ظلم تحكيمي لفريق على حساب الآخر خاصة وأن كل الفرق المصرية تشعر بالإحباط بسبب هذه الأخطاء ويجب تقليل الأخطاء التحكيمية”.
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