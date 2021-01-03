قطر | وسام رزق يخلف يوسف آدم في تدريب الخريطيات بعد السقوط المروع أمام السد

أعلن نادي الخريطيات القطري الاستغناء رسميًا عن خدمات يوسف آدم مدرب الفريق الأول في أعقاب الخسارة التي تعرض لها الخريطيات أمام السد بخماسية نظيفة، اليوم السبت، في الجولة الثانية عشر من الدوري القطري.

ويحتل الخريطيات المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 6 نقاط فقط، وأصبح أقوى المرشحين للهبوط لدوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل بسبب استمرار تراجع نتائجه السلبية.

ووجه النادي الشكر عبر حسابه الرسمي في “تويتر” للمدرب يوسف آدم على الفترة التي تولى فيها تدريب الفريق، وأعلن عن تعاقده مع المدرب القطري وسام رزق للإشراف على مُهمة تدريب الفريق خلفًا للمدرب يوسف آدم.

وقال منصور موسى رئيس جهاز الكرة بنادي الخريطيات إن وسام رزق سيتولى مهمة المدير الفني لفريق الخريطيات، فيما سيتولى ميرغني الزين مهمة المدرب المساعد بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري 2020 / 2021 على أمل تحسين النتائج والهروب من شبح الهبوط.

وأوضح منصور موسى أن إدارة نادي الخريطيات تشكر المدرب يوسف آدم على الفترة التي قضاها مدربًا للفريق منذ أن كان بالدرجة الثانية وعلى الإنجاز الذي تحقق على يده بصعود الفريق للدرجة الأولى وجهوده أيضًا حتى آخر مباراة قاد خلالها الفريق أمام السد مبينًا أن إدارة النادي تقدر كل الجهود التي قام بها وتشكره عليها.

وأضاف :”وسام رزق ليس بغريب على نادي الخريطيات وتربطنا علاقات قوية معه ونعتبره من أبناء النادي ونتمنى له كل التوفيق في المرحلة المقبلة التي تتطلب المزيد من الجهود من أجل أن يتقدم الفريق لمركز أفضل في جدول الدوري”.