الامارات | سلطان الشامسي: قيمة «الهدف الأسرع» في مساعدة بني ياس على الفوز

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان الشامسي: قيمة «الهدف الأسرع» في مساعدة بني ياس على الفوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب فريق بني ياس، سلطان الشامسي، الذي سجل أسرع هدف في تاريخ مشاركات «السماوي» في «المحترفين»، وثالث أسرع هدف في دوري الخليج العربي، أن قيمة الهدف الأسرع هي في مساعدة فريقه على تحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب، وأن ذلك مقدم على مصلحته الشخصية، مؤكداً سعادته الكبيرة، لأن هدفه ساعد فريقه في الفوز أمام الظفرة بنتيجة 3-1، بالمباراة التي أقيمت أول من أمس، في استاد الشامخة ضمن الجولة 12.

واعتبر الشامسي، في تصريحات صحافية، أن أهمية تسجيل الأهداف تكون حين يقدم اللاعب مصلحة الفريق على نفسه، وقال: «بعد الهدف الذي سجلته مبكراً سنحت لي فرصة أخرى للتسجيل، لكنني فضلت تمرير الكرة لزميلي البرازيلي جواو بيدرو الذي أهدرها، أنا لا أعاتبه على إضاعتها بكل تأكيد، لأننا نلعب بصورة جماعية ومصلحة الفريق كانت تقضي مني أن أمررها له».

واحتاج الشامسي إلى 18 ثانية فقط ليفتتح التسجيل، وهو الانتصار الذي رفع رصيد بني ياس إلى 23 نقطة، محافظاً على المركز الرابع، بينما تجمدت نقاط الظفرة عند 15 متراجعاً للمركز العاشر.

احتاج إلى 18 ثانية ليسجل أسرع هدف في تاريخ مشاركات بني ياس بـ«المحترفين».

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