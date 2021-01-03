الامارات | كرونسلاف: ستكون للنصر قرارات خاصة في «الانتقالات الشتوية»

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: ستكون للنصر قرارات خاصة في «الانتقالات الشتوية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاض النصر مباراة مثيرة شهدت ندية كبيرة مع ضيفه الوحدة في الجولة 12 من دوري الخليج العربي، واستمرت حتى آخر دقيقة، وانتهت بالتعادل 2-2. وكان لافتاً التوتر الحاصل على مدرب النصر كرونسلاف طوال فترات المباراة، خصوصاً حين سقط على الأرض متحسراً في الدقيقة 93 على ضياع هدف الفوز المحقق من لاعبه الهولندي كواس، في أسهل فرص المباراة.

وأكد المدرب، خلال المؤتمر الصحافي، أن النصر ستكون له قرارات خاصة في سوق الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أن أي فريق ينتظر (الميركاتو) لتدعيم صفوفه، وهو أمر طبيعي سيحدث مع النصر. في المقابل، رفض الحديث عن المنافسة وخسارة «العميد» للعديد من المباريات، موضحاً أن تركيز الفريق يكون في كل مباراة بمفردها فقط.

وقال كرونسلاف: «بالتأكيد غياب اللاعب البرتغالي توزي، كان مؤثراً، لكن في الوقت نفسه لا أحب أن يكون هذا هو سبب فقدان نقطتين لعبنا مباراة كبيرة، كان في الإمكان أن نفوز بها في أول 20 دقيقة فقط، أضعنا العديد من الفرص، وفي الشوط الثاني كان بالإمكان أيضاً الفوز، لكن هذا ما حدث ويجب علينا التفكير في القادم». في المقابل، قال مدرب الوحدة، رازوفيتش، في المؤتمر الصحافي: «المباراة كانت رائعة، وهي حقيقة قمة بين الفريقين، وأشكر لاعبي الوحدة والنصر على هذا الأداء الممتع».

وتابع: «كنا قريبين من الفوز، وفي اللحظات الأخيرة كان النصر باستطاعته أن يفوز، وهذه هي كرة القدم في النهاية يجب علينا أن نكون سعداء بما قدمه اللاعبون من مستويات تخدم كرة القدم في مباراة مفتوحة، بالتأكيد تأثر الوحدة بالغيابات وقلة الخيارات، وهو ما جعل المباراة ممتعة».

تحسر كرونسلاف بشدة على ضياع هدف محقق للفوز في الدقيقة 93 من لاعبه الهولندي كواس.

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