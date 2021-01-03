الامارات | فوز دبا الفجيرة والعروبة على مصفوت والتعاون في «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز دبا الفجيرة والعروبة على مصفوت والتعاون في «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز دبا الفجيرة على مصفوت بهدف مقابل لا شيء، أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى، سجل الهدف اللاعب عزان بن محمود، في الدقيقة 78 من المباراة التي أقيمت في نادي دبا الفجيرة، وهو ثاني انتصار يحققه «النواخذة»، تحت إشراف المدرب سليمان البلوشي، منذ تسلمه مهامه مدرباً للفريق، بدلاً من المصري طارق السيد، وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد دبا الفجيرة 11 نقطة بالمركز الخامس. وفي مباراة ثانية، فاز العروبة على التعاون برباعية نظيفة، سجل الأهداف: رودريغو سيلفا (23)، والنيجيري فيكتور نوانيري (64)، وسعيد عبيد (68)، وأحمد خميس (72).

وأصبح رصيد العروبة ثماني نقاط في المركز السابع، بينما لدى التعاون سبع نقاط بالمركز الثامن.

وفي ختام الجولة، حافظ البطائح على صدارته برصيد 18 نقطة، يليه مسافي 12 نقطة، بينما تمتلك أندية: الإمارات ودبا الحصن ودبا الفجيرة 11 نقطة.

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