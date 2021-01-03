- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الظنحاني يغيب عن الشارقة شهرين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة، على حسابه الرسمي في «تويتر»، أن الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خالد الظنحاني، سيجري صباح اليوم عملية جراحية على مستوى منطقة الحوض، بإشراف الجراح الفرنسي البروفيسور جيلس ريبول، بعد شعوره بآلام عضلية لازمته خلال الفترة الماضية. وقال النادي إن فترة غياب اللاعب قدرت بنحو شهرين، يخضع خلالهما لبرنامج التأهيل.
ويعد خالد الظنحاني أحد أبرز لاعبي الفريق، وفرض وجوده أساسياً في تشكيلة الشارقة، خلال الفترة الماضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الظنحاني يغيب عن الشارقة شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.