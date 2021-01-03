الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مارتينز
تداولت حسابات رياضية خبر اقتراب الظفرة من التعاقد مع البرازيلي، أنتوني مارتينز (25 عاماً)، لاعب ارتكاز فريق غويانيا البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
روزا
احتفل لاعب النصر وحتا السابق البرازيلي، صامويل روزا، بأول هدف له مع فريقه الجديد بيرام يونايتد التايلاندي، بعد فترة كبيرة لم ينجح فيها اللاعب من التعاقد مع أي فريق، منذ أن أنهى مشواره مع حتا.
تبديل
أبدى لاعب شاب استغرابه من قيام مدربه بتبديله أثناء مباراة فريقه في الجولة 12 من الدوري، رغم أنه كان أحد أنشط لاعبي الفريق، إذ أشار اللاعب للمدرب إلى أنه كان يرغب في استكمال المباراة.
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