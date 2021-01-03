شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك لتجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمر البنا، وكيل محمود الونش، مدافع الفريق، إنه هناك جلسة قريبا تجمع اللاعب مع مسؤولي مع النادي لتعديل عقد الونش، خاصة وأن اللاعب يعشق الزمالك ودائما يضع مصلحة الفريق الأبيض في المقدمة.
وأضاف البنا، خلال تصريحاته التلفزيونية مساء اليوم، أن محمود الونش يتعامل باحترافية مع الزمالك ويحترم تعاقده معه، خاصة وأن الونش يعشق اللعب تحت ضغط والجماهير البيضاء التي صنعت اسمه.
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