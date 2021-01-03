شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: الإسماعيلي لم يلبي طلباتي التعاقدية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرازيلي ريكاردو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه تم فرض بعض اللاعبين عليه قبل بداية الموسم الجديد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأكد ريكاردو في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الإسماعيلي لم يلبي طلباتي التعاقدية قبل بداية الموسم ولقد طلبت الثنائي ريكاردو وفيررا ولكن لم يتم التعاقد معهم».
وتابع: «الإدارة وافقت في البداية على ضم ريكاردو ولكن تم التراجع في اليوم التالي عن الصفقة لاتهام اللاعب بشكواه من الإصابة».
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