شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أزمة مدحت عبدالهادي وحلمي طولان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت أزمة مدحت عبدالهادي، مدرب الزمالك، وحلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، داخل عرف خلع الملابس، عقب انتهاء لقاء الفريقين الذي أقيم مساء السبت على أرض معلب ستاد بتروسبورت، وفاز الفريق الأبيض بهدفين لهدف.
وقال عبدالناصر محمد، مدير الكرة، بنادي إنبي، أن أزمة مدرب الزمالك وحلمي طولان، انتهت تماما داخل غرفة خلع الملابس للفريق البترولي، خاصة بعد حرص مدحت عبدالهادي، لقديم اعتذار لمدرب إنبي عقب انتهاء اللقاء، على أثر المشادة الكلامية التي نشبت بينهما في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.
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