شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: الأجواء في الإسماعيلي تساعد على الفشل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق البرازيلي ريكاردو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على رأيه حول تدريب الدروايش مرة أخلى حال العرض عليه في الفترة المقبلة.
وأكد ريكاردو في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الأجواء في الاسماعيلي تساعد على الفشل ولا أحب العمل في تلك الأجواء نهائيًا مرة أخرى».
وشدد: «لو اتعرض عليا تدريب الإسماعيلي سأرفض نهائيًا العمل مع تلك الإدارة مرة أخرى».
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