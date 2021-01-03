شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: توتنهام يقدم كرة مختلفة وسيتوج بلقب البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوزيه مورينيو،المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إنه سيعد للغاية لفوز فريقه على ليدز بثلاثية خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

،أضاف المدرب البرتغالي، وفقا لما نشره موقع «بي تي سبورت»: «حتى هذه اللحظة نقدم كرة مختلفة تجعلني متأكد أننا سنفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم».