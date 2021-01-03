شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو: توتنهام يقدم كرة مختلفة وسيتوج بلقب البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوزيه مورينيو،المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، إنه سيعد للغاية لفوز فريقه على ليدز بثلاثية خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
،أضاف المدرب البرتغالي، وفقا لما نشره موقع «بي تي سبورت»: «حتى هذه اللحظة نقدم كرة مختلفة تجعلني متأكد أننا سنفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687
كانت هذه تفاصيل خبر مورينيو: توتنهام يقدم كرة مختلفة وسيتوج بلقب البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.