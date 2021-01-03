شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو: إدارة نادي الإسماعيلي مجموعة هواة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق البرازيلي ريكاردو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، على قرار إقالته من نادي الدروايش.
وأكد ريكاردو في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لقد قبلت تدريب الإسماعيلي وهو في وضع صعب للغاية ولكن كنت أحتاج الوقت من أجل النهوض من جديد بمستوى الفريق ونتائجه».
وتابع: «إدارة الإسماعيلي مجرد هواه ولا يوجد احترافية في التعامل نهائيًا».
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