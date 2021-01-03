شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق والمهدي سليمان يطلبان الرحيل عن بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمد فاروق، لاعب نادي بيراميدز، وزميله بالفريق المهدي سليمان، حارس الفريق السماوي، طلبا الرحيل عن صفوف ناديهم في الفترة المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار» أن الثنائي المهدي سليمان ومحمد فاروق طلبوا الرحيل بشكل رسمي عن صفوف الفريق في يناير المقبل.

وأوضح أن الثنائي عقدوا جلسة مع هاني سعيد وطلبوا الرحيل حيث طلب فاروق الرحيل بسبب معاملته بشكل غير لائق لمكانته كنجم كروي بينما طلب المهدي الرحيل بسبب عدم المشاركة والاعتماد على شريف إكرامي.