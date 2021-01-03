شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: بواليا صفقة مميزة.. ولكن اللعب في الأهلي يختلف عن الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن والتر بواليا مهاجم فريق الأهلي الجديد مميز، ولديه إمكانيات قنية وبدنية عالية.

وقال حمزة في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «والتر بواليا مهاجم جيد ولكن اللعب في الاهلى يختلف عن الجونة واللاعب افضل بكثير من مروان وصلاح محسن وايضا من احمد ريان».

وأضاف: «والتر بواليا سيفيد الأهلى ولكن موسيماني يفضل لاعب مثل محمد شريف في خط الهجوم ومروان وصلاح محسن لن يكون لهم دور في الفترة المقبلة».