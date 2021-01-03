شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق رالي داكار السعودية 2021.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، شهدت مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2021، قبل انطلاق السباق اليوم (الأحد)، الذي يستمر لمدة 13 يوما بمسافة تزيد على 7600كم، وسط مشاركة أكثر من 500 متسابق من مختلف دول العالم. وشهد حفل الافتتاح الذي حضره رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، التقديم الرسمي للمركبات المشاركة في الفئات الـ6 للسباق، وهي (السيارات، والدراجات النارية، والدراجات النارية الرباعية، والشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة، إضافة إلى الفئة الجديدة داكار كلاسيك التي تنضم لأول مرة إلى رالي داكار)، كما تضمن حفل الافتتاح صعود أبرز المتسابقين إلى مسرح الفعالية لعرض مركباتهم وتحية أفراد عائلة داكار، كما هو متبع في تقاليد الرالي العريق، وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، تحقيقًا لرؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة، ويعبر المتسابقون 10 مدن سعودية خلال 12 مرحلة مختلفة، بمحافظات ومدن ومناطق المملكة، يتخللها يوم راحة في مدينة حائل، بمسافة تصل إلى 7600كم.

المرحلة التمهيدية: جدّة - 11 كيلومترا

منحت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية 2021 كافة المتسابقين، مساحة للمنافسة القصيرة أمس (السبت) عبر المرحلة التمهيدية، استعداداً لدخول أجواء المنافسة الفعلية التي تنطلق اليوم (الأحد)، إذ قطع المشاركون فيها مسافة 129كم في المجموع، ومثلها 11كم في المسار الخاص.

المرحلة «الأولى» (جدة - بيشة):

تنطلق منافسات الرالي من محافظة جدة باتجاه بيشة، في مسارات يملؤها التحدي، عبر العديد من الوديان والمناطق الصخرية الخلابة، وبمسافة تبلغ 622كم، تتخللها مرحلة خاصة تقدر بـ277كم.

المرحلة 2 (بيشة - وادي الداوسر):

عبر منطقة مليئة بالكثبان الرملية، بمسافة إجمالية تبلغ 685كم، تتخللها مرحلة خاصة تبلغ 457كم، ينطلق المتنافسون في الرالي الدولي الكبير من بيشة إلى وادي الدواسر، محاولين تخطي صعوبات هذه المرحلة التي تشتمل على الكثير من الطرق الوعرة، قبل الوصول مجددًا إلى مسارات رملية.

المرحلة 3 (وادي الدواسر):

تمثل البوابة الرسمية للربع الخالي، الذي سيواجه فيه المتنافسون الكثبان الرملية المرتفعة، التي تحتاج إلى تكتيكات خاصة خلال السباقات، وتعد المرحلة فرصة حقيقية للمشاركين لتوسيع الفارق مع منافسيهم.

وتبلغ مسافة هذه المرحلة 630كم، تتخللها مرحلة خاصة يقطعها المشاركون وتبلغ 403 كيلومترات.

المرحلة 4 (وادي الدواسر - الرياض):

تعد هذه المرحلة «الأطول» في السباق بشكل عام، إذا تم احتساب مقطع الترابط، حيث تبلغ مسافة المرحلة 813كم، منها مرحلة خاصة تبلغ 337كم، وسيكون المزيج المتنوع من المسارات سببًا في عدم منح المشاركين أي وقت للراحة، كما أن الأخطاء خلال هذه المرحلة قد تتسبب في تراجع كبير، كون هذه المسارات تعد من المراحل الانتقالية.

المرحلة 5 (الرياض - القيصومة):

مرحلة طويلة وشاقة يخوضها المشاركون من الرياض إلى القيصومة، حيث يجب عليهم التحلي بالصبر في طريق تملؤه الكثبان الرملية والصخور، ما يتسبب في انخفاض معدلات السرعة في المسار الذي يبلغ طوله 622كم، بمرحلة خاصة تبلغ 456كم.

المرحلة 6 (حائل):

بمسافة تبلغ 618كم ومرحلة خاصة تبلغ 448كم، يقطع المشاركون مسارًا رمليًا بأكمله في حائل، تُختبر فيه قدرات المتنافسين ومهاراتهم في القيادة، في مختلف الفئات التي يضمها السباق، قبل أن يتمتعوا بيومٍ واحد من الراحة في المدينة ذاتها «حائل»، ليتمكنوا فيه من فحص مركباتهم وإنجاز أعمال الصيانة، قبل العودة مجددًا إلى منافسات الرالي الكبير.

المرحلة 7 (حائل - سكاكا):

مرحلة «الماراثون»، التي تنطلق من حائل باتجاه سكاكا، وتبلغ مسافتها 737كم، وبمرحلة خاصة تقدر بـ471كم، يواجه فيها المشاركون سلسلة من الجبال الرملية و100كم من التنافس في السباق صعودًا ونزولًا عبر الجبال، وسيجبر المتسابقون على التعامل مع مركباتهم بأنفسهم، في حال وجود أي أعطال أو غير ذلك.

المرحلة 8 (سكاكا - نيوم):

تعد الجزء الثاني من مرحلة الماراثون، وتبلغ المسافة 709كم، ومرحلة خاصة تبلغ 375كم، وسيعيش المشاركون في الرالي مرحلة رائعة يتمتعون فيها بمشاهدة المناظر والطبيعة الخلابة في هذا الجزء من مناطق المملكة، الممتد من سكاكا حتى مدينة المستقبل «نيوم».

المرحلة 9 (نيوم):

على ضفاف البحر الأحمر وفي جولة على طول الساحل، يخوض المتنافسون في الرالي في «نيوم» مسافة تبلغ 579كم، ومرحلة خاصة تبلغ 456كم، تتخللها أجزاء تحتاج إلى السرعة وأخرى رملية، وعلى المشاركين فيها توخي الحذر، وهو ما يجعلها واحدة من أصعب المراحل.

المرحلة 10 (نيوم - العلا):

خليط من المناظر الطبيعية والمناطق شديدة الانحدار، يعيشها المشاركون في السباق خلال هذه المرحلة الممتدة من نيوم للعلا، تبلغ مسافتها 583كم، وبمرحلة خاصة تقدر بـ342كم، وقد يستفيد الملاحون المخضرمون من هذه الجولة في شق طريقهم عبر الوديان.

المرحلة 11 (العلا - ينبع):

تتضمن هذه الجولة أطول مرحلة خاصة في الرالي 511كم، وبمسافة إجمالية تبلغ 557كم من العلا وحتى ينبع، حيث ستحدد بشكل كبير شكل المنافسة بين المتسابقين المتبقين، وفيها ستعود الكثبان الرملية بمسافة تبلغ 100كم، وقد تكون الفوارق في الأزمنة بين المشاركين كبيرة.

المرحلة 12 (ينبع - جدة):

مرحلة صنع الفارق والحسم وتتويج الأبطال بالألقاب، وتبلغ مسافتها 452كم، وبمرحلة خاصة تقدر بـ225كم، من ينبع وحتى نقطة النهاية والتتويج في جدة، وتعد هذه المرحلة أشد المراحل تنافساً وقوة، حيث سيضطر خلالها المتسابقون خاصة من سيكونون في المقدمة لتقديم كل ما لديهم، لحسم الأمتار الأخيرة من هذا الرالي الطويل والشاق.