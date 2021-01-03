شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل لـ الخليج 365: نجحنا في استضافة أول حدث عالمي في 2021 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نجاح المملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم رالي داكار السعودية 2021، كأول حدث عالمي في عام 2021 في ظل وجود جائحة فايروس كورونا ، مؤكدا قدرة المملكة العربية السعودية على إنجاح أي حدث عالمي، وقال: «من جديد تثبت المملكة العربية السعودية مكانتها الكبيرة كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية ، وهذا لم يأتِ من فراغ، بل جاء في ظل ما تحظى به الرياضة السعودية من دعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد - حفظهما الله - اللذين يوليان حرصاً كبيراً على استضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية العالمية في المملكة». وأضاف الفيصل: «نسعد باستضافة أشهر وأكبر المتسابقين في سباق يعد الأكبر والأضخم على مستوى العالم، وسيكون المشاركون على موعد جديد في مشاهدة تضاريس وطبيعة جديدة، تختلف عن سابقتها في العام الماضي، وهي امتداد لما تتمتع به بلادنا الغالية من طبيعة متعددة ومتنوعة في مختلف مناطق المملكة، وهنا أود الإشارة إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت لتسهيل كافة العوائق والصعوبات، في ظل الظروف الحالية التي تجتاح العالم بأكمله، جرّاء جائحة كورونا، حيث كان لمتابعة وحرص واهتمام ولي العهد دور كبير في تذليل كل المصاعب بفضل الله عز وجل، وهو الأمر الذي يجعلنا دوماً نفخر بقيادة هذا الوطن الغالي، فأهلاً بكل الضيوف ومرحباً بداكار من جديد على أرض المملكة».



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