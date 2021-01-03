شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مدرباً يقودون فرق المحترفين والهواة في نصف موسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

وصل عدد المدربين الذين أشرفوا على فرق دوري الخليج العربي والهواة في نصف موسم إلى 40 مدرباً، فمنذ بداية الاعداد ثم انطلاق بطولة كأس الخليج العربي لأندية المحترفين وتصفيات كأس رئيس الدولة للهواة مروراً بدوري الخليج العربي الذي تبقت جولة على نهايته، ودوري الأولى الذي تبقت ثلاث جولات على نهايته ظهر في المنطقة الفنية للفرق الـ25 عدد 40 مدرباً، بواقع 23 مدرباً للمحترفين و17 للهواة.

وتشمل قائمة الـ40، المدربين المقالين أو المستقيلين والمؤقتين والمجموعة التي استمرت منذ بداية الموسم وحتى الآن.

بدأت الحكاية باستقالة راؤول كانيدا مدرب خورفكان في يوم الخامس والعشرين من سبتمبر/ ايلول واستعان النادي بالمدرب المواطن بدر صالح مكانه كمدرب مؤقت وأشرف صالح على الفريق في مباراة ودية أمام العروبة ونحو 5 تدريبات ولم يظهر معه في أي مباراة رسمية، كما هو حال كانيدا الذي قاد الفريق في دورة ودية وفي فترة الاعداد وسجل أسرع استقالة، وتم التعاقد بعد ذلك مع البرازيلي كايو زاناردي الذي باشر مهامه اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبذلك يكون هناك ثلاثة مدربين تعاقبوا على تدريب خورفكان في موسم واحد (كانيدا وبدر صالح وكايو).

بعدها جاء الدور على الوحدة الذي أقال مدربه الهولندي موريس شتاين يوم العاشرمن اكتوبر /تشرين الأول بعد مرور ثلاث جولات من انطلاق دوري الخليج العربي وعين مكانه رازوفيتش مدرب الظفرة.

وعرف دورينا اقالة جديدة حيث أقال الوصل الروماني ريجيكامب وأستعان بسالم ربيع الذي استمر مدرباً أولاً حتى تسلم المهمة البرازيلي هيلمان يوم الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي فعاد ربيع إلى منصب المدرب المساعد وإلى الدكة مخلياً المنطقة الفنية للمدرب الجديد.

أما الظفرة فتعاقد يوم الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول مع الصربي الكسندر فيلوسوفيتش ليشرف على الفريق اعتباراً من أول مباراة في الدوري، وسبقه قويض الذي ظهر مع «الفارس» في كأس الخليج العربي بعد انتقال المدرب رازوفيتش لتدريب الوحده ما يعني أن الظفرة مر عليه ثلاثة مدربين هم رازوفيتش في فترة الاعداد ثم قويض في بداية الموسم وانطلاقة الكأس واخيراً الكسندر.

ومدت إدارة حتا حبال الصبر للمدرب اليوناني كونتيس وهي ترى فريقها يتلقى الخسارة تلو الأخرى ونفد صبرها يوم الحادي والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني فأقالت المدرب وكان البديل الصربي فلاديمير.

أما شباب الأهلي فقد استغنى عن خدمات الإسباني زاراغوسا يوم الرابع عشر من ديسمبر/كانون الأول وحل مكانه مهدي علي.

ويمكن إحصاء 15مدرباً اشرفوا على فرق خورفكان والوصل والظفرة والوحده وحتا وشباب الاهلي، بواقع ثلاثة مدربين لـ«النسور» والإمبراطور والفارس ومدربين اثنين للعنابي والإعصار والفرسان.

مخالفة العادة

ويمكن القول ان العين وعجمان خالفا العادة فرغم تراجع النتائج لم تلجأ إدارتا الناديين لإقالة المدربين وهو ما فعلته إدارة الذيد في دوري الأولى فقد تمسكت بمحمد العجماني رغم ان الفريق لم يحقق أي فوز في الكأس ثم الدوري، وهذه الخطوة من أندية العين وعجمان والذيد غير مألوفة في كرة الإمارات.

عموماً هناك 8 مدربين لم يتغيروا في دوري الخليج العربي بينما ظهر 15مدرباً مع ستة أندية وبهذا يكون عدد المدربين الذين اشرفوا على فرق دوري الخليج العربي منذ بداية الموسم وحتى قبل نهاية النصف الأول منه بجولة 23 مدرباً.

ظاهرة في الأولى

أما على صعيد اندية الدرجة الأولى فكانت الظاهرة انطلقت من نادي البطائح فهو عين المصري عصام عبده مدرباً للفريق الاول قبل ان يستقيل ويحل مكانه الإيطالي جيوفاني الذي رحل هو الآخر وكلف المغربي سعيد شخيت بالاشراف على الفريق قبل ان يتحول إلى مدرب مساعد بعد مجيء التونسي العبيدي مدرباً للفريق، وهكذا فقد شاهدنا 4 مدربين مع الفريق في الموسم الحالي.

وأقال دبا الحصن مدربه روي وظهر مكانه الإيطالي والتر، وأقيل التونسي غازي الغرايري من تدريب الحمرية وتم ترفيع مساعده المواطن محمد إسماعيل خلفاً له، وأقال دبا الفجيرة المصري طارق السيد وكان البديل سليمان البلوشي، واجمالاً فان عدد المدربين الذين اشرفوا على فرق البطائح ودبا والحصن والحمرية وصل الى 10 مدربين، إلى جانب سبعة مدربين لم يتغيروا هم جوكيكا مدرب الإمارات ومحمد جالبوت مدرب العربي، والعجماني في الذيد، وعارف شلنك مع التعاون، وعبد الغني نوح مع مسافي، والتونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة، والحضيري مدرب مصفوت، وبإضافة الوجوه الجديدة والمدربين المقالين والمستقيلين والمؤقتين الى المجموعة القديمة سنصل إلى 17مدرباً ظهروا في المنطقة الفنية مع فرق الهواة، ليبلغ عدد المدربين في أندية الأولى والمحترفين معاً 40 مدرباً.