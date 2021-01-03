شكرا لقرائتكم خبر عن لقب دوري الخليج العربي لواحد من ثلاثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

هل تنكسر القاعدة ويقدم دورينا بطلاً جديداً للنسخة 12من مسابقة المحترفين أم يكون البطل واحداً من الأسماء التقليدية التي ظلت تتناوب على الفوز باللقب منذ عصر الاحتراف وما قبله ؟ وهل الطفرة التي حدثت في مستوى فريقي بني ياس وكلباء تؤهلهما للمنافسة على اللقب في الدور الثاني؟ بصيغة أخرى هل يمكن أن يشهد دورينا سيناريو مشابه لسيناريو ليستر سيي قبل أربعة مواسم في الدوري الإنجليزي؟ في هذا التحقيق أجرينا بقراءة مبكرة للمنافسة في الدور الثاني من خلال بعض المدربين والمحللين، وكانت المحصلة في السطور التالية :

* يرى المدرب حسن إبراهيم أن اللقب لن يخرج عن ثلاثة أندية هي الشارقة والجزيرة والنصر، واعتبر أن ظهور بطل جديد أمراً صعباً، على الرغم من وجود فرق جيدة ومتطورة، وقال إن هذه الفرق قد تنافس، لكنها في الأخير غير مرشحة للقب، وأضاف أن تحقيق البطولة يحتاج إلى مقومات معينة من أهمها دكة بدلاء قوية وأجانب مميزين ونفس طويل وإمكانات وخبرة وشخصية مميزة للفريق نفسه، وأعتقد أن خبرة البطولات لا تتوفر للفرق التي قدمت نفسها بشكل ممتاز مثل بني ياس والظفرة وكلباء، وإن كنت أرى أن بني ياس قد يستمر في المنافسة لمسافة أطول ولديه حظوظ إلى حد ما، لكنه إذا بدا يفكر في الفوز باللقب ويركز عليه ستزداد عليه الضغوط وسيتراجع مستوى الأداء والنتائج رغماً عنه.

وتابع: القاسم المشترك بين هذه الفرق التي حققت طفرة، أنها تملك مدربين مميزين وهم وراء الطفرة الفنية وهذه الفرق قدمت نفسها بصورة مقنعة بلا شك، لكن فوزها بالدوري صعب، مع التسليم بأنه ليس هناك مستحيل، وربما يدخل شباب الأهلي، لكنه بحاجة إلى الفوز في كل مبارياته وهو فريق جيد بيد أن الإصابات أثرت فيه وعلى نتائجه وبعودة المصابين وبوجود المدرب مهدي علي قد تتحسن نتائجه، وبناء عليه قد تحصل هذه الفرق على لقب بطولة قصيرة لا تحتاج إلى نفس طويل مثل كأس الخليج العربي أوكأس رئيس الدولة، لكن الدوري له حسبة مختلفة وإذا رتبنا المنافسين فالشارقة المرشح الأول ثم الجزيرة فالنصر، فالشارقة الأفضل حالياً بفضل واقعية مدربه ونوعية اللاعبين الأجانب والمواطنين وقوة هجومه، وأعتقد بأن العنبري يعرف كيف يتعامل مع فريقه ومع المباريات فهو لا يميل إلى البناء الهجومي من الخلف والتسلسل الهجومي على طريقة فريق الجزيرة ويفضل الطريقة المتوازنة وطريقته مجدية بدليل النتائج الجيدة وفريقه اكتسب خبرة البطولات في الفترة الأخيرة، أما الجزيرة فهو أفضل فريق من ناحية تكتيك كرة القدم واللعب الممرحل وهو يلعب كرة حديثه وهجماته تبدأ من الحارس وتمر بالدفاع والوسط ثم الهجوم وهو فريق ممتع ورائع فعلاً، والنصر تطور بشكل كبير ولديه أجانب على مستوى عال ومواطنين جيدين ومدرب جيد، ولذلك هو منافس قوي واعتبر المدرب أن الوحدة والوصل خارج الحسابات، لأنهما غير مستقرين في العروض والنتائج .

*وقال المدرب عيد باروت إن هناك 6 فرق تملك فرصة التتويج بلقب دوري الخليج العربي، وذكر أن المنافسة مفتوحة على كل الاحتمالات، مبيناً أن الدوري في هذا الموسم قوي جداً بفضل المنافسة العالية، والتنافس على أشده بين الفرق، وقال إن المنافسة محتدمة على الصادرة والمراكز الأولى، وإذا نجحت الفرق في تعزيز صفوفها في الانتقالات الشتوية ستتغير عناصر المعادلة الحالية، وكذلك الحال في صراع الهبوط فهناك خمسة أندية مهددة وتتنافس فيما بينها، وأتوقع أن يستمر الصراع حتى الأسبوع الأخير.

*من جهته قال د.موسى عباس إن فريقي بني ياس وكلباء يقدمان مستويات جيدة ويحققان نتائج مميزة، لكنهما ليسا مرشحين للمنافسة على اللقب، وذكر أن إدارتي الناديين تحدثتا عن هدف تحقيق مركز جيد ولم تتحدثان مطلقاً عن اللقب، ورأى أن تراجع مستوى بعض الفرق التي ظلت منافسة دائماً أفاد فريقي كلباء وبني ياس، فيما تساءل مبارك غانم لماذا لا يذهب أي فريق بعيداً إذا كانت هناك فرصة لذلك، وقال: لماذا لا يرتفع سقف الطموح إذا كان الفريق يمضي بشكل جيد، مشيراً إلى أن البطل يولد خلال المنافسة وليس قبلها، متوقعاً أن تنكشف هوية البطل في الثلث الأخير من المسابقة.

*واعتبر المحلل رياض الذوادي، أن الفرق التي تملك إمكانات جيدة يجب أن تفكر في المنافسة على اللقب وتساءل لماذا لا ترفع الأندية سقف طموحاتها وتصدق نفسها؟ وقال: دائماً يتردد الحديث عن فرق معينة مرشحة للبطولة ومن دون أن نكسر مجاديف الفرق المجتهدة والطموحة ولماذا نقول إن هذه ليست فرق بطولات وهذه ما زالت بحاجة إلى خبرة، يجب أن نشجع الفرق المجتهدة والطموحة لتفوز بالألقاب وعلى هذه الفرق بالمقابل أن ترفع سقف طموحاتها فإلى متى تظل أندية بعينها تفوز بالألقاب وما الذي يمنع الفرق المتمتعة بميزانيات جيدة من المنافسة على البطولة؟