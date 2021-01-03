شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس فض عزاء والده حازم امام من الأمن بإمبابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم مسئولو أمن الجيزة على فض العزاء الخاص بوالده حازم إمام قائد الزمالك؛ لمنع وجود تجمعات في ظل انتشار جائحة كورونا وخشية من تعرض المواطنين للعدوى من الفيروس اللعين.



حازم امام

حازم امام يقيم عزاء والدته بإمبابة

وكان ”الخليج 365” شاهد عيان على أحداث فض عزاء والده حازم إمام، حيث كانت البداية في تمام الساعة السابعة مساءا، بعد وضع سرادق العزاء أمام مسجد ناصر المتواجد بأرض عزيز عزت التابعة لمنطقة إمبابة، وفور بدء حازم إمام فى تلقي واجب العزاء، حضر أفراد الأمن وطالبوا برحيل الجميع ومنع التجمعات نهائيا بناءا على قرار مجلس الوزراء بعدم إقامة أى مناسبات تشهد تجمع للمواطنين حيث طالب رجال الأمن الاشخاص المسئولين عن العزاء بفض الخيمة الخاصة بالعزاء قبل الرحيل وهو ما حدث بالفعل ليقوم حازم إمام بمغادرة المكان تماما واستقلال سيارته بعد مرور أقل من 30 دقيقة على بدء مراسم العزاء.

وتواجد برفقة حازم إمام فى منطقة العزاء، أحمد دويدار زميله السابق بنادي الزمالك والذى تواجد لتقديم واجب العزاء ثم أنصرف برفقة حازم إمام بعد المطالبة بإنهاء التجمع فورا كما حرص أحمد سليمان نائب رئيس نادى الزمالك السابق على حضور الجنازة لمواساة حازم إمام و تقديم واجب العزاء.

ونعى نادى الزمالك والدة حازم إمام لاعب الفريق الكروى الأول التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد صراع شديد مع المرض، وكتبت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك: "ينعى نادى الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتى وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان".