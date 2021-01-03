شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة خاصة من خالد قمر لمهاجم الاتحاد بعد الفوز على الطلائع.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى، بصرف مكافأة خاصة من جيبه الخاص تبلغ قيمتها 2000 جنيه، للإيفوارى رزاق سيسية زميله فى صفوف زعيم الثغر، وذلك بعد مباراة طلائع الجيش اليوم والتى حسمها الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.

واعتاد خالد قمر، على صرف مكافأة من جيبه الخاص تبلغ 2000 جنيه للاعب الذى يصنع الفارق ويكون له الفضل فى تحقيق الفوز فى مباريات زعيم الثغر ويقوم بصرف المكافأة عقب المباراة مباشرة داخل غرفه خلع الملابس وكان عمار حمدى هو صاحب أول مكافأة صرفها خالد قمر فى مباراة بيراميدز، وقام اليوم بصرف المكافأة الثانية وكانت من نصيب الإيفوارى رزاق سيسيه.

فيما أبدى خالد قمر اندهاشه من انتقادات البعض له بسبب عدم تسجيل العديد من الأهداف، مؤكدا أن كرة القدم لعبة جماعية وليس المهم من يحرز الهدف ولكن الأهم للجميع هو تحقيق الفوز.

من ناحية أخرى، أرجع لاعبو الاتحاد السكندرى الفوز على طلائع الجيش بهدفين لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدورى العام، والروح العالية والأداء الرجولى الذى ظهر عليه لاعبى زعيم الثغر إلى زيارة رئيس النادى محمد مصيلحى لمعسكر الفريق أمس وتحفيز اللاعبين ومطالبتهم بضوره عودة الفرحة إلى جماهير سيد البلد.

وسجل ثنائية زعيم الثغر فى مرمى الطلائع الايفوارى رزاق سيسيه والجاميكى ويليامز روماريو، فيما سجل أحمد سمير هدف طلائع الجيش الوحيد.

وكان مصيلحى قد اجتمع بالجهاز الفنى امس ثم اجتمع باللاعبين وشد من أزرهم وطالبهم بحصد الثلاث نقاط وهو ما تحقق بعدما نجح اللاعبنى فى تحويل تأخرهم بهدف إلى فوز بثنائية.

ويعود الفريق السكندرى للتدريبات فى الخامسة عصر غدا الأحد بدون راحه استعدادا لمباراة المصرى فى الدورى والمقرر لها الخميس المقبل على ملعب برج العرب، ومن المنتظر عودة حسام عاشور ومحمد عطوة ودايمون لوى لصفوف الفريق حيث يبذل الجهاز الطبى برئاسة الدكتور عمرو الأشلم والدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى العلاج الطبى مجهود جبار لإعادة اللاعبين لفورمة المباريات.