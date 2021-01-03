شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق والمهدي سليمان يطلبان الرحيل عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز وزميله بالفريق المهدي سليمان، حارس الفريق السماوي، طلبا الرحيل عن صفوف ناديهم في الفترة المقبلة.

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تليفزيونية أن الثنائي المهدي سليمان ومحمد فاروق طلبا الرحيل بشكل رسمي عن صفوف الفريق في يناير المقبل بسبب عدم المشاركة مع الفريق السماوى خلال الموسم الحالى، موضحا أن الثنائي عقدا جلسة مع هاني سعيد المدير الرياضى للنادى وطلبا الرحيل حيث طلب فاروق الرحيل بسبب معاملته بشكل غير لائق لمكانته كنجم كروي بينما طلب المهدي الرحيل بسبب عدم المشاركة والاعتماد على شريف إكرامي.

فى ذات السياق، أرسل مسئولو نادى سيراميكا فاكسًا رسميًا لنظرائهم بنادى بيراميدز، يطلبون ضم محمد فاروق صانع ألعاب الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لاسيما وأن سيراميكا يرغب فى تدعيم صفوفه بعناصر صاحبة خبرة ومهارة عالية، الأمر الذى دفعهم لطلب التعاقد مع فاروق، نظرًا لإمكانياته التى ستفيد الفريق خلال مشواره فى مسابقة الدورى.