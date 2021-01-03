شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 2 / 1 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها فوز الزمالك على إنبى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة للدورى ، وفى إطار مباريات نفس الجولة تعادل سموحة وسيراميكا كليوباترا سلبيا ، بينما حقق الإتحاد السكندرى فوزا مثيرا على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف

الزمالك يهزم إنبى 2 / 1 فى الدورى ويتساوى مع الأهلى فى النقاط.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

أيمن يونس يصطحب مدحت عبد الهادى لغرفة ملابس انبي للاعتذار لـ طولان

قام أيمن يونس، رئيس لجنة كرة القدم بنادى الزمالك، باصطحاب مدحت عبد الهادى، المدرب المساعد للفريق الأبيض، إلى غرفة خلع الملابس لفريق إنبى؛ لتقديم اعتذار إلى حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، وذلك عقب توجه إشارات غير لائقة إلى الجهاز الفنى للفريق البترولى، خلال سير اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، فى بطولة الدورى الممتاز.

بادجي يجتاز الكشف الطبي فى أنقرة التركي

اجتاز السنغالي أليو بادجي، مهاجم الأهلي السابق وأنقرة جوتشو التركي، الكشف الطبي مع فريقه الجديد، بعد انتقاله إليه عقب رفع اسمه من قائمة الأهلي قبل انطلاق الموسم الحالي، من أجل قيد المغربي بدر بانون.

كهربا يعلن تعافيه من فيروس كورونا ويعود لتدريبات الاهلي خلال ساعات

أعلن محمود كهربا، لاعب الاهلي، تحول العينة الطبية الأخيرة، التى خضع لها اللاعب للكشف عن فيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية، ليتأكد تعافى اللاعب وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات الأهلي بدءا من غد الأحد.

سيراميكا يطلب ضم محمد فاروق من بيراميدز رسميًا

أرسل مسئولو نادى سيراميكا فاكسًا رسميًا لنظرائهم بنادى بيراميدز، يطلبون ضم محمد فاروق صانع ألعاب الفريق السماوى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لاسيما وأن سيراميكا يرغب فى تدعيم صفوفه بعناصر صاحبة خبرة ومهارة عالية، الأمر الذى دفعهم لطلب التعاقد مع فاروق، نظرًا لإمكانياته التى ستفيد الفريق خلال مشواره فى مسابقة الدورى.

الاتحاد السكندرى يهزم الطلائع ويعقد موقفه فى جدول الدوري المصري.. فيديو

اقتنص فريق الاتحاد السكندرى ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدورى.

سموحة يتعادل مع سيراميكا بدون أهداف فى الدوري المصري

انتهت مباراة سيراميكا وسموحة بالتعادل سلبي، والتي جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز. وبهذه النتيجة وصل سموحة للمركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما خاض خمس مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاءً، وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما استقر سيراميكا فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط جمعها من أربع مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاءً وتعادل فى آخر، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازالت لديه مباراة مؤجلة.

أعلنت زوجة محمود علاء، مدافع الزمالك، عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك، إصابتها والعائلة بالكامل بفيروس كورونا. وأكدت زوجة المدافع الدولى أنها شعرت بصداع مزمن ومغص وغثيان وآلام فى المعدة ودوخة واحتقان وأعراض البرد العادية، لكنها أكدت أنها لم تعرف أنها مصابة بالمرض إلا بعد إجراء تحاليل بالصدفة.