شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يودع لاعبي الجونة قبل الانضمام للأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الكونغولى والتر بواليا، المنتقل حديثا إلى النادي الاهلي، على توديع لاعبي الجونة حيث حضر اللاعب التدريبات، والتقط الصور التذكارية وسط أجواء من البهجة والسعادة مع أصحابه، ورضا شحاتة المدير الفني للفريق الساحلى.

اطمأن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على جاهزية بواليا، الفنية، تحسباً للاستعانة به فى المباريات المقبلة لتقديم الإضافة الهجومية للمارد الأحمر، ويكون متاحاً للاستعانة به فى المباريات حسب الحاجة لجهوده.

ومن المقرر أن ينتظم بواليا فى تدريبات الأهلى الجماعية، بدءاً من غد الأحد مع بداية التحضير لمواجهة سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على استاد الأهلى والسلام.

وأخطر معاونو موسيمانى المدير الفنى بأن بواليا جاهز على المستوى الفنى للمشاركة مع الأهلي، لاسيما أنه كان يشارك بشكل أساسى مع الجونة فى المباريات ونجح خلالها فى تسجيل ثلاثة أهداف، يتواجد بها فى صدارة قائمة هدافى الدورى الممتاز.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، توقيع والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلى لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021 جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولى نادى الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبى لتدعيم صفوف الأهلى خلال الفترة القادمة.