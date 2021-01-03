شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 2/ 1/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم، السبت، الموافق 2/ 1/ 2020 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها الفوز على إنبى 2 / 1 فى الدورى والتساوى مع الأهلى فى النقاط، باتشيكو يشكو من أرضية بتروسبورت ويؤكد: ميسي لا يستطيع اللعب هنا، ومسحة جديدة لمحمد عبد السلام بعد سلبية العينة الأخيرة.

الزمالك يهزم إنبى 2 / 1 فى الدورى ويتساوى مع الأهلى فى النقاط.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

أوباما ينهى صيام 97 يوما عن التهديف مع الزمالك أمام إنبي

فك يوسف "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عقدة صيامه عن التهديف أمام إنبي في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري ولم يسجل أوباما للأبيض منذ أن هز شباك الجونة يوم 27 سبتمبر بالدوري المصري بالموسم المنقضي ليعود للتسجيل بعد غياب 97 يوما. عبر البرتغالى جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، عن سعادته بفوز فريقه على إنبي بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري. قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني، منح الفريق راحة من التدريبات الجماعية غدا الأحد، وذلك عقب الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى. قام أيمن يونس، رئيس لجنة كرة القدم بنادى الزمالك، باصطحاب مدحت عبد الهادى، المدرب المساعد للفريق الأبيض، إلى غرفة خلع الملابس لفريق إنبى؛ لتقديم اعتذار إلى حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبى، وذلك عقب توجه إشارات غير لائقة إلى الجهاز الفنى للفريق البترولى، خلال سير اللقاء الذى جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، فى بطولة الدورى الممتاز. مسحة جديدة لمحمد عبد السلام مدافع الزمالك بعد سلبية العينة الأخيرة أثبتت المسحة الأخيرة لمحمد عبد السلام مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سلبية العينة الخاصة به للكشف عن فيروس كورونا، وتعرض اللاعب للإصابة بالفيرس قبيل مباراة بيراميدز فى الجولة الثانية من بطولة الدورى، حيث خضع اللاعب لمسحة كورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية، ليدخل بعدها محمد عبد السلام فى العزل المنزلى حتى جاءت العينة الأخيرة سلبية. أيمن يونس يصطحب مدحت عبد الهادى لغرفة ملابس انبي للاعتذار لـ طولان باتشيكو يمنح الزمالك راحة 24 ساعة بعد الفوز على إنبى باتشيكو يشكو من أرضية بتروسبورت ويؤكد: ميسي لا يستطيع اللعب هنا

أشرف قاسم: جهاز الزمالك صاحب قرار عودة مصطفى محمد وساسى للتشكيل

أعرب أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، عن سعادته بتحقيق الفرق الفوز على إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

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