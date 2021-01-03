شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يشيد بالفوز على انبي وينتظر الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد اللواء المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بالفوز الذي حققه الفريق على فرسق نادي انبي، مساء اليوم، بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز، وحضر عبد العزيز المباراة بصحبة المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، والمستشار سامي صبحي أمين الصندوق لمؤازرة الفريق فى مواجهة إنبى.

وأكد عبد العزيز، فى تصريحات صحفية، بعد المباراة، أن الزمالك حقق المطلوب بالفوز وحصد الثلاث نقاط، رغم تحفظه على الأداء في الشوط الثاني من المباراة إلا أن الفوز هو الأهم في مباريات الدوري والاستمرار في حصد النقاط، وأضاف: "أنتظر الأفضل من الفريق في الفترة القادمة خاصة أن مباراة طلائع الجيش المقبلة ستكون صعبة وتحديا جديدا للفريق في مشواره بالبطولة".

واختتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته، مؤكدا ثقته ودعم اللجنة بالكامل للفريق وتوفير المناخ المناسب للاستمرار في المنافسة على قمة جدول البطولة.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.