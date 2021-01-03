نتائج مباريات اليوم السبت 2/ 1/ 2020 بالدورى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم السبت، الموافق 2/ 1/ 2020 ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري، المباراة الأولى جمعت سموحة مع سيراميكا وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية جمعت الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة انتهت بماراة الزمالك وإنبي.

سموحة يتعادل مع سيراميكا بدون أهداف فى الدوري المصري

انتهت مباراة سيراميكا وسموحة بالتعادل سلبي، والتى جمعت الفريقين باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز. وبهذه النتيجة وصل سموحة للمركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط بعدما خاض خمس مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 3 مباريات وخسر لقاءً، وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما استقر سيراميكا فى المركز الخامس برصيد 7 نقاط جمعها من أربع مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاءً وتعادل فى آخر، وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازالت لديه مباراة مؤجلة.

الاتحاد السكندرى يهزم الطلائع ويعقد موقفه فى جدول الدوري المصري

تقدم أحمد سمير صانع ألعاب طلائع الجيش لفريقه بالهدف الأول فى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء، بينما تمكن الإيفوارى رزاق سيسيه من إدراك هدف التعادل لزعيم الثغر فى الدقيقة 40 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وفى الدقيقة 90 نجح البديل الجامايكى روماريو في إحراز الهدف الثانى للاتحاد ليرتفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط في المركز السابع بجدول الدورى ولديه مباراة مؤجلة ، بينما تجمد رصيد الطلائع عند نقطة وحيدة في المركز الأخير .

اقتنص فريق الاتحاد السكندرى ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن مواجهات الجولة الخامسة للدورى.

الزمالك يهزم إنبى 2 / 1 فى الدورى ويتساوى مع الأهلى فى النقاط

حقق فريق الزمالك الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل إنبى هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.