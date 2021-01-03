شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 2 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم السبت 2 / 1 / 2021 الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها قيد والتر بواليا في قائمة الأهليبعد رفع اسم جيرالدو من القائمة الحمراء، واتجاه للإكتفاء بصفقة بواليا في الانتقالات الشتوية.
اطمأن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على جاهزية الكونغولى والتر بواليا، مهاجم الفريق الأحمر الجديد، الفنية، تحسباً للاستعانة به فى المباريات المقبلة لتقديم الإضافة الهجومية للمارد الأحمر، ويكون متاحاً للاستعانة به فى المباريات حسب الحاجة لجهوده.
ومن المقرر أن ينتظم بواليا فى تدريبات الأهلى الجماعية، بدءاً من غد الأحد مع بداية التحضير لمواجهة سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على استاد الأهلى والسلام.
وأخطر معاونو موسيمانى المدير الفنى بأن بواليا جاهز على المستوى الفنى للمشاركة مع الأهلي، لاسيما أنه كان يشارك بشكل أساسى مع الجونة فى المباريات ونجح خلالها فى تسجيل ثلاثة أهداف، يتواجد بها فى صدارة قائمة هدافى الدورى الممتاز.
حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تقديم الدعم والمساندة لـ حسين الشحات جناح الفريق الأحمر، بعد حملة الانتقادات التي تعرض لها اللاعب عقب نهاية مباراة وادي دجلة بالجولة الخامسة للدوري، والتي تعادل فيها الأهلي بدون أهداف وفقد نقطتين في مشوار الدفاع عن لقبه الغائب.حسين الشحات فى مرمى انتقادات الجماهير
وجاءت انتقادات الجماهير الحمراء للشحات بسبب الأنانية التي سيطرته على أدائه في مباراة دجلة، وتفويت الفرصة على تحقيق الفوز في تلك المباراة، وفضل التعامل بشكل فردي في أكثر من كرة، كانت كفيلة بتسجيل هدف أو أكثر خلال اللقاء ومواصلة سلسلة الانتصارات الحمراء.
تعرف على سر وجود 3 محللين أداء بالجهاز الفنى للأهلي
أثار تعاقد النادي الأهلي مع الجنوب أفريقي يوشا فالدويا للعمل كمحلل أداء ضمن جهاز موسيماني فى الأهلي العديد من علامات الاستفهام، خاصة أن هناك أكثر من شخص يقوم بهذا الدور فى الفريق منذ فترة.
الأهلي فاجأ الجميع بالتعاقد مع يوشا فالدويا للعمل فى منصب مُحلل أداء مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، رغم أن الجهاز الفني للأهلي يضم محللى أداء آخرين هما المصرى أحمد سليمان والجنوب أفريقي موسى ماتلبا.
مصدر في الأهلي قال إن موسيماني حينما كان يتفاوض مع الأهلي لتدريب الفريق فى سبتمبر الماضي طلب التعاقد مع اثنين محللى أداء لقناعته الشديدة بدور المُحللين فى تشريح المنافس للجهاز الفني وكذلك إمداده بجميع المعلومات عن لاعبيه.
الأهلى يبدأ إجراءات قيد والتر بواليا باتحاد الكرة
بدأ مسئولو النادى الأهلى عملية إدخال بيانات الكونغولى والتر بواليا لاعب الفريق الجديد على "سيستم" اتحاد الكرة، من أجل قيد اللاعب فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية تمهيداً للاستعانة به فى الارتباطات المقبلة المحلية والأفريقية، كما يتواجد مندوب من النادى الأهلى بمقر الجبلاية لإنهاء الإجراءات الخاص بالقيد، حيث أعلن الأهلى مؤخرا التعاقد مع اللاعب الكونغولي، لمدة أربعة مواسم قادمة تبدأ من يناير الجارى، ويتطلع الأهلى للإستفادة من جهوده الفترة المقبلة خاصة فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعانى منها الفريق حالياً.
من جانبه، أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات الأهلى، أن التعاقد مع الكونغولى والتر بواليا جاء بعد فترة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة (الأهلى، والجونة، واللاعب)، موضحاً أن بواليا كان جاداً ومحترفاً فى التفاوض مع القلعة الحمراء إلى أن تمت الصفقة رسمياً أمس الأول، الخميس، لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجاري.
إتجاه في الأهلي للاكتفاء بصفقة بواليا فى انتقالات يناير
تتجه النية في النادي الأهلي للاكتفاء بصفقة الكونغولي والتر بواليا الذي تم التعاقد معه النادي أمس الأول، الخميس، لمدة أربعة مواسم قادماً من الجونة لتدعيم هجوم المارد الأحمر الموسم الجاري بجانب المشاركة مع الفريق في بطولة العالم للأندية بالدوحة خلال فبراير المقبل.
ورغم أن هناك أكثر من لاعب محلى مُرشح للأهلي، إلا أن الاتجاه الأقرب فى النادي حالياً هو الاكتفاء بصفقة بواليا حالياً على أن يتم تدعيم الفريق بصفقات أخرى الصيف المقبل.
ويقوم مسئولو الأهلي بقيد بواليا خلال الساعات المقبلة في قائمة الفريق المحلية والأفريقية تمهيداً للاستعانة به فى الارتباطات المقبلة المحلية والأفريقية، ويتطلع الأهلي للاستفادة من جهوده الفترة المقبلة خاصة فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعانى منها الفريق حالياً.
موسيماني يشرح كيف يصبح صلاح محسن لاعب متكامل فى الأهلي
يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن صلاح محسن لاعب الفريق صاحب قدرات فنية عالية وقادر على التسجيل في مرمى الخصوم لكنه مازال يحتاج بعض التوجيهات الفنية حتى يُقدم كل ما لديه خاصة أنه صغير السن.
وشدد موسيماني في تصريحات صحفية عقب مباراة الأهلي ودجلة أمس، الجمعة، في الجولة الخامسة للدوري والتى انتهت بالتعادل السلبي، على أن صلاح محسن بإمكانه أن يكون مهاجم جيد لأنه يمتلك الأمكانيات الفنية التى تؤهله لذلك لكن عليه الأجتهاد وتنفيذ التعليمات.
وشرح المدير الفني للأهلي ما قاله لصلاح محسن خلال مباراة دجلة أمس ، قائلاً: هو لاعب صغير في السن، ويحتاج للتوجيهات ومعرفة كيفية التحرك داخل الملعب والتحرك بالكرة وبدون كرة .
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار الأهلى اليوم السبت 2 / 1 / 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.