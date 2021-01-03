أخبار الأهلى اليوم السبت 2 / 1 / 2021

اطمأن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، على جاهزية الكونغولى والتر بواليا، مهاجم الفريق الأحمر الجديد، الفنية، تحسباً للاستعانة به فى المباريات المقبلة لتقديم الإضافة الهجومية للمارد الأحمر، ويكون متاحاً للاستعانة به فى المباريات حسب الحاجة لجهوده.

ومن المقرر أن ينتظم بواليا فى تدريبات الأهلى الجماعية، بدءاً من غد الأحد مع بداية التحضير لمواجهة سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على استاد الأهلى والسلام.

وأخطر معاونو موسيمانى المدير الفنى بأن بواليا جاهز على المستوى الفنى للمشاركة مع الأهلي، لاسيما أنه كان يشارك بشكل أساسى مع الجونة فى المباريات ونجح خلالها فى تسجيل ثلاثة أهداف، يتواجد بها فى صدارة قائمة هدافى الدورى الممتاز.