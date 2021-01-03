شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يغلق ملف التعادل مع الاهلي ويستعد لمواجهة انبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فريق وادي دجلة، بقيادة اليونانى القبرصى نيكوديموس بابافاسيليو، الاستعداد لمواجهة انبي، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد السلام، عقب الراحة التى منحها للاعبين لمدة 24 ساعة، بعد التعادل السلبى أمام الاهلي فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس.

وطلب المدير الفنى لوادى دجلة من لاعبيه، نسيان نتيجة مباراة الأهلى، وغلق هذه الصفحة نهائيا، وبدء التفكير فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة انبي.

وبعد ساعات من تعادل وادي دجلة مع الاهلي، احتفل محمد عبد المنصف، حارس مرمى الفريق الدجلاوى بالتألق الملفت له أمام الاهلي، بعدما حصل "أوسة" على لقب رجل المباراة، نظرًا لصموده أمام هجمات المارد الأحمر وخروجه بالمباراة إلى بر الأمان وحصد نقطة غالية لفريقه.

واصطحب عبد المنصف أفراد أسرته فى نزهة عائلية بالأهرامات، وقال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه حرص على استغلال فترة الراحة السلبية من التدريبات للاحتفال مع أفراد أسرته بعد التألق أمس أمام الأهلى، وتناول الغداء فى أحد المطاعم بالأهرامات والاستمتاع بالأجواء هناك.

مدرب وادي دجلة يتابع مباراة الزمالك وانبي

وتابع نيكوديموس بابافاسيليو مباراة الزمالك و انبي التى أقيمت اليوم؛ للوقوف على نقاط الضعف والقوة لدى لاعبى فريق إنبى، لبدء وضع خطة المباراة بالمشاركة مع الجهاز المعاون لفريق وادي دجلة.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت، ضمن مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل الهدف الأول أشرف بن شرقى من ضربة جزاء فى الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة 44 سجل يوسف أوباما الهدف الثانى، وفى الدقيقة 68 سجل انبي هدفه الأول عن طريق رامى صبرى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 10 محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب فرق الدورى الممتاز، ومتساويًا مع الأهلى فى عدد النقاط، إلا أن الأحمر يأتى فى المركز الثانى بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد إنبى عند النقطة 4 فى المركز الرابع عشر.