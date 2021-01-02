شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: إعلام الأهلي سبب رعب الحكام المصريين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن الإعلام الأهلاوي يصدر القلق والرعب لحكام الدوري المصري مما يجعل الجميع يرى بأن النادي الأهلي يتم مجاملته.

وقال حمزة في تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «إعلام الأهلي يسبب رعب للحكام المصريين مما يجعلم يقعون في أخطاء خلال مباريات الأهلي، فالجميع يري أن الفريق الأحمر تتم مجاملته ولكن هذا لم يحدث».

وأضاف: «بعض الحكام يشعرون بالخوف من ردود الافعال بعد انتهاء مباريات الاهلى مما يجعلهم يرتكبون أخطاء ويجب عدم الضغط عليهم».