شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: إعلام الأهلي سبب رعب الحكام المصريين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن الإعلام الأهلاوي يصدر القلق والرعب لحكام الدوري المصري مما يجعل الجميع يرى بأن النادي الأهلي يتم مجاملته.
وقال حمزة في تصريحات لاستاد المصري اليوم مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «إعلام الأهلي يسبب رعب للحكام المصريين مما يجعلم يقعون في أخطاء خلال مباريات الأهلي، فالجميع يري أن الفريق الأحمر تتم مجاملته ولكن هذا لم يحدث».
وأضاف: «بعض الحكام يشعرون بالخوف من ردود الافعال بعد انتهاء مباريات الاهلى مما يجعلهم يرتكبون أخطاء ويجب عدم الضغط عليهم».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687
كانت هذه تفاصيل خبر جمال حمزة: إعلام الأهلي سبب رعب الحكام المصريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.