شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: المنافسة على الدوري بدون طعم بسبب المدربين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى السابق أن المنافسة قى الدوري المصري بين جميع الاندية بلا طعم بسبب طموح المدربين.

وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «معظم مدربي أندية الدوري المصرس طموحهم البقاء في الدوري قثط وعدم الهبوط وهذا يجعل المنافسة في الدوري بلا طعم نهائيا».

وأضاف: «لكي تجعل الدوري قوي يجب أن يكون لدي مدربي الأندية طموح للمنافسة على الأقل للتواجد في المربع الذهبي لكي يحصل على بطاقة تأهل لإحدي بطولتي افريقيا».