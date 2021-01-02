شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك بمن حضر.. ولا نقف على أحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، وأشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي، اللاعبين داخل غرف خلع الملابس عقب انتهاء مباراة إنبي موكدا ان الزمالك بمن حضر ولا نقف على احد

وأشاد يونس وقاسم باللاعبين والجهاز الفني وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث المهمة للفريق في الدوري.

وحقق الزمالك الفوز على إنبي بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للدوري الممتاز على استاد بتروسبورت بالقاهرة.