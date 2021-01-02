شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك بمن حضر.. ولا نقف على أحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ أيمن يونس، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك، وأشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة الأول بالنادي، اللاعبين داخل غرف خلع الملابس عقب انتهاء مباراة إنبي موكدا ان الزمالك بمن حضر ولا نقف على احد
وأشاد يونس وقاسم باللاعبين والجهاز الفني وإصرارهم على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث المهمة للفريق في الدوري.
وحقق الزمالك الفوز على إنبي بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للدوري الممتاز على استاد بتروسبورت بالقاهرة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن يونس: الزمالك بمن حضر.. ولا نقف على أحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.