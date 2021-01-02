شكرا لقرائتكم خبر عن خبر سعيد لكهربا قبل مواجهة بطل النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمود عبدالمنعم «كهربا»، نجم النادي الأهلي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وكشف كهربا عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، تحول عينته من إيجابية إلى سلبية، بعد المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها.

وغاب كهربا عن لقاء الأهلي الأخير أمام وادي دجلة، بسبب معاناته من الإصابة بكورونا للمرة الثانية، بعد تعرضه للإصابة في وقت سابق.

ويستأنف الأهلي تدريباته الجماعية غدًا الأحد، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

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