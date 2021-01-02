شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحتفل بتصدر محمد صلاح هدافي البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عرض الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، عدد من أهداف النجم المصري، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني والريدز، احتفالا باعتلاء «مو» قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للعام الراحل 2020 برصيد 23 هدفا.
وتضمنت قائمة أهداف النجم المصري على الموقع الرسمي لليفربول، أهدافه في مانشستر يونايتد والذي سجله في الدقائق الأخيرة بعد استلامه الكرة الطولية المنفذة من أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول.
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