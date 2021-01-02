شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: ساسي ومصطفى محمد لن يشاركا مع الزمالك إلا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف على فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، أن التغييرات التي أجراها البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك أمام إنبي كانت موفقة، موضحا أن الفريق أدى شوطا أول مميزا بسبب سرعة اللاعبين.
وأضاف قاسم أن الفريق كله كان موفقا ولو كان هناك توفيق أكبر لأحرز الزمالك أهدافا أكثر مشددا على أنه سعيد بمشاركة حسين فيصل في اللقاء.
وأشار قاسم إلى أن الجهاز الفني للزمالك هو صاحب قرار مشاركة مصطفى محمد وفرجاني ساسي في المباريات المقبلة.
وحقق الزمالك الفوز على إنبي بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للدوري الممتاز على ستاد بتروسبورت.
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