شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: إنبي يستحق ركلة جزاء.. واللجنة الثلاثية تريد إلغاء «الفار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد بلال نجم الأهلى السابق أن فريق إنبي يستحق ركلة جزاء خلال الشوط الأول من مباراة الزمالك وذلك بعد فوز الابيض بهدفين مقابل هدف.
وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «فريق إنبي يستحق ركلة جزاء صحيحة ولكن اتحاد الكرة يريد إلغاء تقنية الفيديو ومباراة اليوم تؤكد ذلك حتى الإخراج لا يريد اعادة الكرات التي بها جدل».
وأضاف: «إنبي سيطر على مجريات الشوط الثاني بأكمله لأن الزمالك فقد هويته وتراجع إلى الدفاع بسبب الإدارة الفنية لباتشيكو».
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