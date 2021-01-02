شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يطالب فرجاني ساسي بتحديد مصيره مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب حازم إمام، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، فرجاني ساسي، نجم خط وسط الزمالك، بتحديد مصيره مع النادي خلال الفترة الحالية سواء بالرحيل أو البقاء داخل القعلة البيضاء.
وأضاف إمام خلال تصريحاته التلفزيونية مساء اليوم، أن ساسي قيمة كبيرة داخل الزمالك، ولابد من حسم الأمور في أسرع وقت.
وأكد، في حالة توافر العامل المادي داخل نادي الزمالك خلال الفترة الحالية سيكون من الأفضل على كافة الأصعدة تجديد عقد اللاعب التونسي على أن يتم بيعه والبحث عن لاعب آخر، خاصة وأن فرجاني ساسي ملم بكافة الأمور داخل الفريق.
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