شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يفتح النار على باتشيكو: مدرب متواضع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح أحمد بلال نجم الأهلى السابق النار على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الابيض بعد فوز الزمالك على إنبي بهدفين مقابل هدف.

وقال بلال في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «باتشيكو مدرب متواضع للغاية وأقل من المتوسط ولا يليق نهائيا بنادي الزمالك على الإطلاق فهو لا يعرف ماذا يريد من المباراة».

وأضاف: «باتشيكو يقوم بتدريب نادي كبير بحجم نادي الزمالك لا يجوز أن يلعب الشوط الثاني بأكمله على الهجمة المرتدة وفى النهاية لا ينجح فيها».

وتابع: «كان يجب أن يلعب بالمغربي حميد أحداد في خط الهجوم لعدم جاهزية عمر السعيد من الناحية الفنية والبدنية حتى الآن إلى جانب الأخطاء التي وقع فيها خلال التغييرات».