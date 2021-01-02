شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة ينتقد باتشيكو بسبب تبديلاته أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد جمال حمزة نجم الزمالك السابق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الابيض بسبب إدارته الفنية لمواجهة إنبي على الرغم من الفوز بهدفين مقابل هدف.

وقال حمزة في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «باتشيكو فشل في الإدارة الفنية للمباريات، لاسيما بعد تأخره قى التبديلات فكان يجب عليه إجراء تغييرات من أجل إراحة نجوم الفريق للمباريات المقبلة».

وأضاف: «يجب على أشرف قاسم المشرف على الكرة عقد جلسة مع باتشيكو لكي يتفادي الأخطاء النى يقع فيها خلال المباريات المقبلة».