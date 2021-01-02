شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: المثلوثي قدم مباراة مميزة وأنقذ الزمالك من هدف محقق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن أداء التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الابيض قدم أداء مميز أمام فريق إنبي. وقال حمزة في تصريحات لـ«استاد المصري اليوم» مع الناقد الرياضي هشام محيسن: «المثلوثي قدم مباراة مميزة كبداية له مع الزمالك على الرغم من عدم اكتمال اللياقة البدنية والفنية له وكان له تأثير قوي مع الفريق أمام إنبي». وأضاف: «المثلوثي قدم تغطية عكسية في كرة خطيرة للغاية للاعبي إنبي وانقذ الزمالك من هدف محقق». الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

كانت هذه تفاصيل خبر جمال حمزة: المثلوثي قدم مباراة مميزة وأنقذ الزمالك من هدف محقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.