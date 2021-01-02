شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: باتشيكو أخطأ بالإبقاء على حمزة المثلوثي خلال لقاء إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم إمام، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، إن فريق إنبي كان الأفضل في الشوط الثاني خلال لقاء الزمالك، وذلك بسبب خوف الزمالك على نتيجة اللقاء والذي كان يحاول التمركز في الخط الخلفي والاعتماد على الهجمات المرتدة.

أضاف الثلعب، خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، باتشيكو أخطأ لعدم إخراج حمزة المثلوثي بين شوطي اللقاء لعدم قدرته البدنية على استكمال اللقاء بشكل جيد وإشراك أحمد عيد بدلا منه، فضلا أن المدرب البرتغالي، كان عليه الابقاء على عمر السعيد خاصة وأنه قدم شوط أول مثالي.