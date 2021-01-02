شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يفوز على ديروط بهدف نظيف في دوري المظاليم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز المنيا على ديروط 1- صفر، ضمن مباريات الأسبوع السابع لدوري الممتاز «ب» لكرة القدم والمعروف إعلاميا بدوري المظاليم .
أقيمت المباراة بإستاد جامعة المنيا، وأحرز هدف المباراة الوحيد مصطفي شعبان «الشوبكشي»، في الدقيقة 40 من الشوط الأول، ليرتفع رصدي المنيا عند النقطة 14 في المركز الثاني، بينما يتصدر الشرقية للدخان المركز الأول برصيد 16 نقطة.
دخل فريق المنيا بقيادة شديد قناوي المدير الفني، المباراة بتشكيل يضم محمد حسانين «حارس مرمي»- أيمن ناصر- إسلام طارق- محمد آدم- احمد إسماعيل- فيصل غريب- مصطفى الشوبكشي- احمد عصام- بدوي عاشور- محمد سماره- عمرو عثمان .
وحضر المباراة مجلس إدارة المنيا كل المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر، نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على فريق كرة القدم، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة .
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