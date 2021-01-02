شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يحتوي أزمة حلمي طولان ومدحت عبدالهادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
اعتذر مدحت عبدالهادي، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، لحلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، عما بدر منه خلال مباراة الفريقين.
ودخل الثنائي عبدالهادي وطولان، في مشادة كلامية خلال المباراة، بسبب الاعتراض على احدي الكرات.
وحرص أيمن يونس على اصطحاب مدحت عبدالهادي، والذهاب لغرفة خلع ملابس انبي، لتقديم الاعتذار لحلمي طولان ولاعبي إنبي.
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