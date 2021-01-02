مدحت عبد الهادي: أرفض تصنيف لاعبي الزمالك.. الكل يصنع الفارق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مدحت عبدالهادي، مدرب نادي الزمالك، سعادته عن فوز فريقه بهدفين لهدف على منافسه إنبي، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على أرض ملعب ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الدوري الممتاز 2020\2021.
ورفض عبدالهادي، خلال تصريحاته المتلفزة عقب لقاء اليوم، أرفض بشدة تصنيف لاعبي الزمالك بمسمى أساسي واحتياطي، مؤكدا، الجميع داخل نادي الزمالك لاعبين على أعلى مستوى، والكل يستطيع صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر.
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