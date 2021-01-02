شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبدالهادي: الزمالك قوي ولايتأثر بأي غيابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدحت عبدالهادي، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إن فريقه من أقوى الفرق أفريقيًا وعربيًا.

وأضاف «عبدالهادي»، في تصريحات إعلامية، أن الزمالك فريق قوي لا يتأثر بأي غيابات، والدليل على ذلك المستوى المتميز الذي ظهر عليه الفريق أمام إنبي، ومن قبله امام سموحة وبيراميدز، رغم غياب العديد من النجوم لأسباب مختلفة.

وأبدى عبدالهادي إعجابه بمستوى لاعبي فريقه أمام إنبي، ونجاحهم في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، واقتناص نقاط المباراة الثلاث.