شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو: ميسي نفسه لن يجيد اللعب على أرضية بتروسبورت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، إن ميسي أفضل من لمس الكرة في العالم، لن يستطيع بأي حال من الأحوال، اللعب على ملعب بتروسبورت، بالصورة التي ترضي الجماهير.
وأضاف باتشيكو، أن الملعب سيئ للغاية، ويحتاج إلى صيانة وتعامل أفضل حتى تستطيع الفرق اللعب عليه بصورة جيدة.
وفاز الزمالك، على إنبي «2-1» في المباراة التي جمعتهما «السبت»، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري.
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