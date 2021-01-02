شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشعلة بطل التصفيات التمهيدية لبطولة الدراجات الهوائية لأندية عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 يناير 2021 متابعات_ الخليج 365 احرز فريق الشعلة بطولة التصفيات التمهيدية لبطولة الدراجات الهوائية لأندية العاصمة المؤقتة عدن التي نظمها اتحاد اللعبة، المؤهلة للمرحلة النهائية لبطولة الجمهورية والتي ستقام بحضرموت خلال الفترة من السابع الى التاسع من يناير الجاري بمشاركة أندية الشعلة والجلاء والمنصورة وشمسان ووحدة والاتحاد.

وحل فريق الوحدة في المركز الثاني وفريق شباب المنصورة في المركز الثالث في البطولة. وقد انطلق سباق فئة الشباب من جولة العريش بخور مكسر باتجاه نقطة العلم والعودة الى جولة العريش بمسافة 24 كيلو مترا، فيما انطلق سباق فئة الناشئين من جولة العريش بخورمكسر باتجاه جولة كنديان نكسن والعودة الى جولة العريش بمسافة 12 كيلو مترا. وفيما يلي الترتيب الفردي للبطولة : فئة الشباب 1/ عمرو خالد الوحدة 2/ صالح محمد الشعلة 3/ محمد محسن الوحدة 4/ عبدالرحمن احمد الشعلة فئة الناشئين 1/ عبدالله صبري شباب المنصورة 2/ ابراهيم مدين الشعلة 3/ انس صالح الاتحاد وعقب ختام السباق كرم رئيس الاتحاد العام ورئيس فرع اتحاد الدراجات بعدن المهندس نشأت نجيب وقيادة الاتحاد العام والفرع الفائزين بميداليات وحوافز مالية رمزية.

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